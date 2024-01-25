Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Kayseri'de eğitim için kalkan uçak, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada pilotların ve mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağı, yaşadığı teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.
Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024