Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

2024 yılında bedelli askerlik yapacak olanların merakla beklediği sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılında bedelli askerlik yerlerini açıkladığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerine başvurabilirsiniz...

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleriyle birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek, talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

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# bedelli askerlik
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