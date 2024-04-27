Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın resmi daveti üzerine Washington’a gideceği bildirilmişti. Ancak Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Türkiye’nin talebi üzerine ertelendiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ TÜRKİYE'NİN TALEBİ SONRASI ERTELENDİ

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, erteleme sebebinin iki liderin programlarının uyuşmaması olduğunu belirtti. Keçeli, "Ziyaret, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" dedi.

Erdoğan'ın Washington, ilk olarak 26 Mart’ta duyurulmuş, ancak daha sonra ziyaretin iptal edildiği iddiası ortaya atılmıştı. Beyaz Saray yetkilisi John Kirby de Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey olmadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla ziyaretin ertelendiği resmi kaynaklardan duyurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ertelenmesinde, İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık silah yardımının etkili olduğu belirtiliyor.