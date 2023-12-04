Doğu Perinçek AK Parti Hükümetinin Hatalarını Değerlendirdi! Ankara'daki Söyleşide Soruları Yanıtladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’daki imza gününün ardından okurlarının sorularını yanıtladı.

Genel Başkan Perinçek, "Türk Devriminin Neresindeyiz?" isimli söyleşisinde devrime giden süreci değerlendirdi, ABD’nin savaş çıkaracak bir gücü olmadığına vurgu yaptı.

Perinçek, AK Parti hükümetinin süreç içinde yaptığı hataları ele aldı, İncirlik’ten kalkarak Agratur aktarmalı İsrail’e ulaşan nakliyat uçaklarını hatırlattı.

- Hükümet seçimler sonrası bir hatta girdi. ABD ile uzlaşarak ekonomik sorunları aşmayı planladı. Bu bütün alanlara yansıdı. Suriye de bunlardan biri. Rusya'yla, İran'la, Çin'le sürekli görüşüyoruz. Biz terör örgütlerini temizlersek ABD'ye çok büyük bir darbe olur. Filistin'e en büyük destek bu olur. Onun için savaşı engelleyecek anahtar ülke Türkiye diyoruz.