Doğu Perinçek AK Parti Hükümetinin Hatalarını Değerlendirdi! Ankara'daki Söyleşide Soruları Yanıtladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankara’da düzenlediği imza gününün ardından "Türk Devriminin Neresindeyiz?" başlıklı söyleşisinde soruları yanıtladı. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu süreci değerlendiren Perinçek, AK Parti hükümetinin dış politikadaki çelişkilerini de ele aldı.

Doğu Perinçek AK Parti Hükümetinin Hatalarını Değerlendirdi! Ankara'daki Söyleşide Soruları Yanıtladı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’daki imza gününün ardından okurlarının sorularını yanıtladı.

Genel Başkan Perinçek, "Türk Devriminin Neresindeyiz?" isimli söyleşisinde devrime giden süreci değerlendirdi, ABD’nin savaş çıkaracak bir gücü olmadığına vurgu yaptı.

Perinçek, AK Parti hükümetinin süreç içinde yaptığı hataları ele aldı, İncirlik’ten kalkarak Agratur aktarmalı İsrail’e ulaşan nakliyat uçaklarını hatırlattı.

- Hükümet seçimler sonrası bir hatta girdi. ABD ile uzlaşarak ekonomik sorunları aşmayı planladı. Bu bütün alanlara yansıdı. Suriye de bunlardan biri. Rusya'yla, İran'la, Çin'le sürekli görüşüyoruz. Biz terör örgütlerini temizlersek ABD'ye çok büyük bir darbe olur. Filistin'e en büyük destek bu olur. Onun için savaşı engelleyecek anahtar ülke Türkiye diyoruz.

Türkiye ve dünyanın büyük devrimin eşiğinde olduğunu belirten Doğu Perinçek, Türk halkının devrimdeki anahtar rolünün altını çizdi. Perinçek, "Gerçek Atatürkçü 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ayağa kalkar. Ne yapacaksak bu halkla yapacağız." dedi.

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