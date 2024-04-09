Doğu Perinçek'ten Ramazan Bayramı mesajı! "Milli Devletimiz için fedakârlığı ve cesareti paylaşmak en güzel bayram kutlamasıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı mesajında önemli ifadeler kullandı. Perinçek, "Bugün insanlık düşmanı Emperyalistlerin ve Siyonistlerin hedef aldığı en değerli varlığımız, Millî Devletimizdir, Cumhuriyetimizdir ve Vatanımızdır." dedi. Perinçek'in bayram mesajı şu şekilde:

Millî Devletimiz için fedakârlığı ve cesareti paylaşmak en güzel bayram kutlamasıdır.

Ramazan ayından özel çıkara ve bireyciliğe yönelik sıradan hevesleri terbiye ederek çıktık. Bayramı milletimize, kardeş halklara dayanışma duygularımızı güçlendirerek karşılıyoruz.

Bugün insanlık düşmanı Emperyalistlerin ve Siyonistlerin hedef aldığı en değerli varlığımız, Millî Devletimizdir, Cumhuriyetimizdir ve Vatanımızdır. Hepimiz bu bayramda Millî Devletimizi savunma ve güçlendirme cephesinde el eleyiz, kol kolayız, gönül gönüleyiz.

Milletimiz, Millî Devletimiz ve binlerce yıllık erdemlerimiz için üzerimize düşen fedakârlığı, cesareti ve kahramanlığı gösterme kararını paylaşmak, en güzel bayram sevincidir.

Güneyde Filistin’in ve Yemen’in, kuzeyimizde Rusya’nın ABD Emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı savaşı, dünyanın bütün Müslümanlarının ve insanlığın savaşıdır. O cephelerde savaşanları selamlamak, cephedeki Mehmetçiğimize ve polisimize yürekten bayram duygularımızı ulaştırmak, en kutsal bayram mesajıdır.

Ramazan Bayramı, Türk milletine, kardeş İslam milletlerine ve insanlık için savaşan bütün kahramanlara kutlu olsun.