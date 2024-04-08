Siyasi parti liderlerinin bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 12 Nisan Cuma günü saat 14'te partisinin toplu bayramlaşma törenine katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa’da olacak.





Ramazan bayramı geldi, milyonlarca vatandaş aileleriyle görüşmek için yollara çıktı. Bayram sürecinde siyasi parti liderlerinin bayram programları da belli oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 12 Nisan Cuma günü saat 14'te İstanbul'da partisinin toplu bayramlaşma törenine katılacak.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı ailesiyle memleketi Manisa’da geçirecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayram boyunca Ankara’da olacağı biliniyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara’da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bayramı İstanbul’da geçirecek.