Düzce'de devir teslim töreninde tartışma!

MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından devir teslim töreni için milletvekili Akgül ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile belediyeye geldi.

2020 Mart ayında ,A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, makamdaki devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, partisinden ihraç sürecine değindi.

Paylaşımının ardından gelen baskılar sonucu ihraç edildiğini savunan Şahin ile bu görüşüne itiraz eden milletvekili Akgül arasında tartışma çıktı. Yerinden kalkarak masadaki çiçeğe vuran ve sert sözlerle Akgül'e odadan çıkmasını söyleyen Şahin ile milletvekili, makamda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Şahin, sakinleştirilmesinin ardından görevi Altundal'a devretti.