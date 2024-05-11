Eğitimciler şiddete karşı tek yürek! "Eğitimde şiddet bugünün konusu değil"

Öğretmenler eğitimciye şiddete karşı tek yürek oldu.

"Okullarımızda öğretmene şiddet mobing şiddet, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin yasal düzenlemlerin ve esaslı politikların hayata geçirilmemesi sonucunda malesef bugün hat safaya ulaşmıştır."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram, eğitimciye yönelik şiddetin bugünün sorunu olmadığını söyledi. Şiddete karşı önlemlerde geç kalındığını kaydetti.

"Bu kararlar birazcık geç kalınmış kararlar. Biz yıllardır bu menfur hadiseye gelen kadar pek çok cinayet var. Keşke yine böyle menfur bir hadise neticesinde değil de çok daha önceden bu farkındalık oluşmuş olsaydı."

Okullardaki güvenlik önlemlerinin yersizliğine dikkat çeken Bayram, bütçe tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Okullarımızın güvenlik görevlisi ve kamera sistemlerimiz yok. bakanlığımızın bu noktada okullarımıza ve kurumlarımıza gerekli büteçeyi tahsis etmesi ve düzenekleri ve güvenlik görevlisi personelini okullarımıza temin etmesi gerekir."

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram, disiplin yönetmeliklerindeki eksikleri de sıraladı.

"Disiplin yönetmeliklerimiz malesef yetersiz. Yetersiz olduğu mevcut yönetmelikte etkin bir şekilde kullanılmamakta. Alo 147 öğretmen ihbar hattı vardı. Zaman zaman ismi değişti. Bir deaf şikayet hatlarının kaldırılması gerekmektedir."

Bayram, Türk Eğitim-Sen'in 2019 ve 2023 yılında Meclis'e kanun teklifi sunduklarını hatırlattı. Siyasal partilere çağrı yaptı.

"Siyasi partilerden beklentimiz ortak bir şekilde bu teklifimize destek vermesi ve teklifiizin yasalaşması en büyük beklentilerimizden eğitimciler olarak."

Bayram, ailelere de seslendi.