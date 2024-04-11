Ekrem İmamoğlu The Economist'e makale yazdı! "Değişim için çalışacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin İngiliz haftalık ekonomi dergisi The Ekonomist için makale kaleme aldı.

"Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin demokrasiye olan inancının yenilenmesi üzerine" başlığıyla yayınlanan makalede "31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları bir dönüm noktasıdır." ifadeleri yer aldı. "Bu, 'İstanbul Modeli' olarak adlandırdığımız yeni bir belediye yönetim biçimine yönelik bir güven oylamasıydı" diyen İmamoğlu, Türk halkının değişim için güçlü bir arzu duyduğunu ifade etti.

Makalede, seçim sonuçları ile birlikte Türk demokrasisindeki aşınmanın sona erdiği belirtildi. İmamoğlu makalesini, "Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine ilerlerken ulusal düzeyde değişim için çalışacağız." ifadeleriyle bitirdi.