CHP'yi bayramdan sonra fırtınalı günler bekliyor

31 Mart öncesi Ekrem İmamoğlu'na karşı pasif bir görüntü veren Özgür Özel, seçim başarısıyla birlikte rahatladı. Ancak güçlenen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş profili nedeniyle bayram sonrası CHP'yi yine çalkantılı günler bekliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, bayram dönüşü iki toplantı bir de seçim yapacak. Yerel seçim sonuçları ile moral bulan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, Parti Meclisi ile İl Başkanları ve Belediye Başkanlarını toplayacak. Meclis Grubunda da Başkanvekili seçimi yaşanacak. Toplantılarda Özel’in seçim başarısına yaslanarak iç çekişmeler konusunda uyarılar yapacağı öğrenildi.

Özel gemisini fırtınalı bir seyrin beklediğinin farkında. Bu nedenle seçim başarısına yaslanarak partide birliği sağlamak istiyor. Toplantılarda uyarılarının da bu eksende olacağı konuşuluyor.

Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen iki isim de adı konulmasa bile çalışmalara başladı. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçini iki kez kazandığı günden bu yana gözünü Cumhurbaşkanlığına diken İmamoğlu, rakibi olarak gösterilen Yavaş aleyhine çalışmalara başladı. Aydınlık Gzetesi'ne konuşan CHP'li kaynaklar ODATV'de Mansur Yavaş'ı hedef alan haberlerin İmamoğlu çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

İmamoğlu ve Yavaş çalışmalara şimdiden başlasa da başarının en büyük payesini kendine çıkaran Özgür Özel önemli bir mesaj verdi. Özel "Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, bırakın ben atacağım; demez... En formda oyuncusuna attırır” dedi. Yani iki isme de "patron benim" mesajı verdi.

CHP kulislerinde adaylık iştahı ve partiyi yönetme hevesinin bayram sonrası hararetleneceği ve CHP toplantılarının gündemi olacağı belirtiliyor. Özel de olası iç çekişmeye karşı müdahale planları yapıyor.