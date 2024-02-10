Elazığ'da Kafes-37 operasyonu! 35 zanlıdan 20'si tutuklandı

Elazığ'da suç örgütüne yönelik Kafes-37 operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Elazığ'da Kafes-37 operasyonu! 35 zanlıdan 20'si tutuklandı
Elazığ'da Kafes-37 operasyonu! 35 zanlıdan 20'si tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’KAFES-37’ açıklamasıİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’KAFES-37’ açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kafes # Elazığ
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