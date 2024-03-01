Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması esnafları çok yakından ilgilendiriyor. Bakan Ömer Bolat;



" genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik” dedi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat:

"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.