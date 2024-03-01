Fotoğraftan depresyonda olup olmadığınızı tespit eden uygulama icat edildi!

Dartmouth Üniversitesi'de görev alan bilim insanları yeni bir uygulama icat etti: "MoodCapture". Yapay zekâdan güç alan bu uygulama, kullanıcıların çektiği selfie'ler ile depresyonda olup olmadığını anlamasını sağlayacak.



MoodCapture'ın çalışma sistemi ise alıştığımız kamera uygulamalarından biraz farklı. Çünkü bu uygulamayı kullanırken, kendi görüntünüzü dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde çekemiyorsunuz.

Uygulama, ekran kilidini açtığınız bazı zamanlarda selfie kamerayı kullanarak birden çok fotoğraf çekimi yapıyor. Bunun aslında mantıklı bir nedeni var. Uygulama, zamanı gelişigüzel belirleyerek, kullanıcının duygularını bastırması ihtimalinin önüne geçiyor.

UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ



Araştırmacılar, MoodCapture'ın yapay zekâ destekli algoritması için geçmişte majör depresif bozukluk tanısı konmuş olan 177 kişiye ait verileri kullandılar. Katılımcılar, 90 gün boyunca 8 maddelik bir anketi doldurdular. Bu ankette "Kendimi üzgün, depresyonda veya umutsuz hissediyorum" gibi maddelere, "Katılıyorum" veya "Katılmıyorum" gibi yanıtlar veren katılımcılar, aynı gün içerisinde haberleri olmadan fotoğraflandılar.

KULLANICALARA AKIL DA VERECEK



MoodCapture'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, kullanıcılara tavsiyeler verebiliyor olması. Diyelim ki bir kullanıcının depresyon seviyesinde artış yaşanmaya başladığı tespit edildi. Algoritma, kullanıcının durumuna göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler verecek. Bu tavsiyeler arasında açık havaya çıkılması, spor yapılması veya aile ya da arkadaşlarla daha fazla sosyalleşilmesi gibi şeyler bulunacak. Kullanıcı, bu sayede sadece depresyon seviyesini kontrol altında tutmuş olmayacak. Aynı zamanda depresyonun gerilemesi için de tedbir almış olacak.