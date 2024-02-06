FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
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Yurt içinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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