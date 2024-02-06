Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklama

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Büyük bir yıkıma neden olan depremlerin yıl dönümünde, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti.

Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

- Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

- Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

- Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.