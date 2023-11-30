Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa: Filistin Beyaz Bayrak Çekmeyecek

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve çok sayıda davetli katıldı.

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, konuşmasında uluslararası topluma yaptıkları çağrının bir yalvarma, yakarış olmadığını belirtti.

- Uluslararası toplum halkımızı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Üstelik bazıları maalesef katilleri açıkça destekledi. Buna rağmen, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunduğumuzda, bunu yalvarma veya yakarış duygularıyla yapmıyoruz, halkımız bundan daha üstündür. Bu çağrı, uluslararası topluluğa, bu gaspçı varlığı Filistin topraklarımıza ve Arap bölgemize yerleştirme sorumluluğundan dolayı kendisine verilen ahlaki ve hukuki sorumlulukları ve görevleri hatırlatmanın bir yolu olarak geliyor.

- 50 günü aşkın süredir, İsrail'in gerçekleştirdiği dünyanın onlarca yıldır benzerine tanık olmadığı katliamları, mezalimleri ve sistematik yıkımları durdurmak için uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırıyoruz.

Büyükelçi, Filistin halkının İsrail Siyonizmine teslim olmayacağını vurguladı.

- Filistin beyaz bayrağı kaldırmayacak. Şehitlerini gömecek, yaralılarını iyileştirecek, yoluna devam edecek ve onu yüzüstü bırakanları unutmayacak. Yanında duranları da unutmayacak. Halkımız teslim olmayacak, Gazze'yi yeniden inşa edecek.

Büyükelçi Faed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gönderdiği mesajı da okudu. Mesajda, "Geri adım atmayacağız, pes etmeyeceğiz. Her zaman mazlumun destek veren ve hak ile adalet yanında olan, Latin Amerika’dan, Afrika’dan, Asya’dan ve Avrupa’dan dostlarımıza teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğinde kürsüye çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sürdürülebilir çözümün bağımsız Filistin devleti olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulması, sürdürülebilir adil bir barışın tek seçeneğidir." dedi.