Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'ye Gidiyor! BAE'de İklim Zirvesine Katılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yılki 18'nci yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacak.

Erdoğan, Dubai’de düzenlenecek olan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda konuşma yapacak.

Dubai'deki konferansa dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.