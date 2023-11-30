Bankaların Net Kârında Yüzde 45 Artış! 2023'ün İlk 10 Ayında 486 Milyar Lira Kâr Elde Edildi

Bankalar kârlarına kâr katıyor. Bankacılık sektörü yılın ilk on ayında 486 milyar TL net kâr elde etti.

Verileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu paylaştı. Sektörün 2022’nin aynı dönemindeki net kârı 335,9 milyar lira seviyesindeydi.

Ekim itibarıyla sektörün takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 1,54 oldu. Bu oran Ekim 2022’de yüzde 2,23 seviyesindeydi.

Toplam krediler ise 11 trilyon lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam krediler 7,03 trilyon lira olmuştu.