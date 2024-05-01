Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda, işgalci İsrail'e karşı mücadele veren HAMAS’ı "terör örgütü" olarak nitelemesi kamuoyundan tepkiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine bir tepki de Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya’dan geldi. Abu Taqiya, "Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin, önemli bir belediyesinin başkanının bunu söylemesini çok ayıpladım" dedi.

İmamoğlu’nun sözlerinin siyonizme ve emperyalist devletlere hizmet ettiğini belirten Taqiya, "Böyle bir değerlendirmeyi sadece Filistinlilerin haklarına değil, tüm insanlık adına var olan haklara da aykırı buluyorum. Utanç verici bir açıklama... Büyük bir üzüntüyle takip ettik." ifadelerini kullandı.