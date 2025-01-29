Gazetecilere gözaltı kararına kim ne dedi? Siyasiler ve basın örgütleri ayakta!

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, tüm medya örgütlerini, sivil toplumu ve demokratik güçleri dayanışma içerisinde özgürlükleri savunmaya çağırdı.

Bilgin, "Bir habere kaynak olan bir bilirkişi ile görüşmek, karşı tarafın cevap hakkını istemek, gazetecilik etiğinin temel ilkelerindendir ve suç sayılamaz" diyerek şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak tarihli basın toplantısında 'CHP davalarına atanan bilirkişi' olarak tanımladığı S.B. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren gazeteci Barış Pehlivan’a soruşturma başlatıldı, ardından Pehlivan Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programcı Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan, söz konusu bilirkişiye cevap hakkı tanımak adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu durum açık bir baskı girişimi. Gazetecilerin haber yapma ve soru sorma haklarının ihlal edildi.

Medya ve ifade özgürlüğü, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun haber alma hakkını savunmak herkesin görevidir. Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm basın meslek örgütlerini, basın ve ifade özgürlüğünü savunan demokratik güçleri dayanışmaya çağırıyoruz."