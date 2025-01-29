Gazetecilere gözaltı kararına kim ne dedi? Siyasiler ve basın örgütleri ayakta!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘bilirkişi’ soruşturması kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınmasına siyasilerden ve basın örgütlerinden sert tepki geldi. İşte o tepkiler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘bilirkişi’ soruşturması, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla gündeme oturdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında adı geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV ekranlarında yayınlanması nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.
Gazetecilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmesi, basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazetecilerin durumunu yakından takip ettiklerini belirterek bir heyet görevlendirdiklerini açıkladı.
Gazete Duvar'a göre, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alacak.
"GAZETECİLERİ SUSTURMAK, HALKIN SESİNİ KISMAKTIR"
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan gazetecilere destek mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın özgürlüğüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır. Tarafsız, namuslu ve karanlığa ışık tutan tüm gazetecilerin yanındayız. Hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmayacağız, hiçbir yurttaşımızı hukuksuzluğa teslim etmeyeceğiz."
KESK: "KORKU, SİNDİRME VE BASKI POLİTİKASI"
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK), gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Haber Alma Hakkımıza Saldırıdır... İktidarın muhalif kesimleri sindirme aracı haline gelmiş siyasallaşmış yargı, her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atıyor. Siyasetçilere, emek-meslek örgütlerine, sanatçılara ve basın emekçilerine karşı sürdürülen korku, sindirme ve baskı politikalarına bugün de, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in yaptıkları haberden dolayı gözaltına alınmaları eklenmiştir. KESK olarak halkın haber alma hakkına dolayısıyla demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Her türlü baskı, tehdit, ceza ve tutuklamaya rağmen gerçeğin peşinden giden, halkın haber alma hakkını savunan basın emekçilerinin her zaman yanında olacağız. Gözaltılar derhal son bulmalı, hukuksuzluğa ve baskılara bir an önce son verilmelidir."
"GÖZALTI DEĞİL, GÖZDAĞIDIR"
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın muhaliflere yönelik baskılarını eleştirerek, "78 kişinin sorumlusunu bulamayanlar, gazetecileri ışık hızıyla gözaltına alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Arıkan, iktidarın gazetecilere, siyasetçilere, sanatçılara ve sokakta konuşan vatandaşlara yönelik operasyonlar düzenlediğini belirterek, "Yapılanlar gözaltı değil, gözdağıdır" dedi. Ayrıca, hukuk ve adaletin savunucusu olacaklarını vurgulayan Arıkan, "Hukuk iktidarın sopası olarak kullanılamaz. Yargı organları siyasetin değil, adaletin emrinde olmalıdır" şeklinde konuştu. Arıkan, oluşturulmak istenen baskı ortamına teslim olmayacaklarını da sözlerine ekledi.
"TÜM ÖZGÜR KALEMLERE SELAM OLSUN"
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baskı, sansür ve hukuksuzluklarla yaratılmak istenen bir korku iklimidir" diyerek, AKP'nin muhaliflere yönelik baskılarını eleştirdi.
Yücel, belediye başkanlarından sanatçılara, ardından gazetecilere kadar genişleyen bu baskılara dikkat çekerek, "AKP’nin zulmüne uğrayan, AKP’nin mafya düzenine çomak sokan tüm özgür kalemlere selam olsun" ifadesini kullandı. Ayrıca, AKP'nin gözaltı ve tutuklamayı baskı aracı olarak kullandığını belirten Yücel, "Gözaltı ve tutuklamayı baskı ve sansür unsuru haline getiren, yargıyı muhalif seslere susturucu yapan AKP’den 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiç birimiz'" şeklinde konuştu.
İNCE: "BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Siyasi parti genel başkanını tutukla, belediye başkanlarına soruşturma aç, gazetecileri ve sanatçıları gözaltına al… Ne yaparsan yap bu baskıların sonuç vermeyecek. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İNSANLARI KORKUTARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ"
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da şunları yazdı:
"Eğer demokrasi, insan hakları, bireyin fikri, serbestisi ve adalet varsa bu tür uygulamaların olmaması lazım. Hükümet halkı korkutuyor. Halk TV'de görev yapan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve haber sunucusu Seda Selek'in, bir bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini 'izinsiz kayda alıp paylaştıkları' iddiasıyla gözaltına alınmaları düşündürücü ve kabul edilemez. İnsanları korkutarak, susturarak bir yere varamazsınız."
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları kaydetti:
"Anti-demokratik rejimler ‘yazılı yasakların’ ötesinde ‘yazısız yasaklar’ ile özdeştir. AKP iktidarı, ‘Keyfiliğin’ sorgulanmadığı bir düzen istiyor; ve sorgulayan gazetecileri FETÖ’den öğrendikleri hukuksuzluk icad etme yöntemleriyle soruşturma, gözaltı ve tutukluluk üzerinden yıldırmaya çalışıyor. Daha da ötesi bu tür uygulamalarla bir dokunulmaz ‘manyetik keyfi alan’ tarifi yapılıyor. Tek amaçları var, demokratik rekabeti yok etmek. Ne gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker’i ne de Halk TV’yi hukuksuz soruşturmalarla susturamayacaksınız. Çünkü, hakikat, güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine sızar."
ÖZDAĞ: "SİZ GARDİYAN, BİZ MAHPUS"
Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:
"Silivri'de hücrede çalışıyordum ve Halk TV'yi izliyordum. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmış. Halk TV'ye baskı her geçen gün artıyor. Sanki muhalefete düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bütün ülkeyi açık bir hapishane mi yapacaksınız? Siz gardiyan, biz mahpus. Bu ülkede yaşarsak siz de bizimle birlikte hapishaneye dönüşmüş bir ülkede yaşarsınız. Özgür Türkiye, Özgür Basın."
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, tüm medya örgütlerini, sivil toplumu ve demokratik güçleri dayanışma içerisinde özgürlükleri savunmaya çağırdı.
Bilgin, "Bir habere kaynak olan bir bilirkişi ile görüşmek, karşı tarafın cevap hakkını istemek, gazetecilik etiğinin temel ilkelerindendir ve suç sayılamaz" diyerek şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak tarihli basın toplantısında 'CHP davalarına atanan bilirkişi' olarak tanımladığı S.B. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren gazeteci Barış Pehlivan’a soruşturma başlatıldı, ardından Pehlivan Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programcı Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan, söz konusu bilirkişiye cevap hakkı tanımak adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu durum açık bir baskı girişimi. Gazetecilerin haber yapma ve soru sorma haklarının ihlal edildi.
Medya ve ifade özgürlüğü, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun haber alma hakkını savunmak herkesin görevidir. Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm basın meslek örgütlerini, basın ve ifade özgürlüğünü savunan demokratik güçleri dayanışmaya çağırıyoruz."