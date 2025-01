Gazetecilere gözaltı kararına kim ne dedi? Siyasiler ve basın örgütleri ayakta!

KESK: "KORKU, SİNDİRME VE BASKI POLİTİKASI"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK), gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Haber Alma Hakkımıza Saldırıdır... İktidarın muhalif kesimleri sindirme aracı haline gelmiş siyasallaşmış yargı, her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atıyor. Siyasetçilere, emek-meslek örgütlerine, sanatçılara ve basın emekçilerine karşı sürdürülen korku, sindirme ve baskı politikalarına bugün de, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in yaptıkları haberden dolayı gözaltına alınmaları eklenmiştir. KESK olarak halkın haber alma hakkına dolayısıyla demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Her türlü baskı, tehdit, ceza ve tutuklamaya rağmen gerçeğin peşinden giden, halkın haber alma hakkını savunan basın emekçilerinin her zaman yanında olacağız. Gözaltılar derhal son bulmalı, hukuksuzluğa ve baskılara bir an önce son verilmelidir."