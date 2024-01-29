Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu! 269 kişi gözaltında...

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 269 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu! 269 kişi gözaltında...
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı Ocak ayı içerisinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 215 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet ruhsatsız tüfek, 90 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 435 silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 269 şahsa işlem yapılırken 24 şahıs ise tutuklandı.

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# ​Gaziantep # silah kaçakçılığı
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