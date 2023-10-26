Gazze'de 20 Günde 7 Bin 28 Kişi Öldü! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Son Verileri Paylaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarında 20 gün geride kaldı. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin savaş suçu işleyen İsrail'in saldırılarında ölen ve yaralananların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor.

Ölü Sayısı 7 Bin 28'e Yükseldi!

Bölgedeki son durum ile ilgili açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Kudra ayrıca, İsrail'in saldırılarda 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi. Kudra, İsrail ordusunun 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

Sağlık Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in bölgedeki sağlık hizmetlerini hedef aldığını dile getirdi. Kudra, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra açıklamasında şunları kaydetti:

- İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz.

Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.