Mavi Vatan'dan Dünyaya Mesaj! TSK'den Doğu Akdeniz'de KKTC ile Ortak Tatbikat

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatının 19’uncusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapıldı.

Tatbikatın ilk safhası karada oldu. Tatbikatın ikinci safhası ise denizde yapıldı. Tatbikata Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KKTC unsurları katıldı.

Tatbikatın deniz safhasını KKTC Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da takip etti.

TCSG Yaşam Gazimağusa Limanı'ndan hareket ederek Doğu Akdeniz açıklarında jenerik senaryo kapsamında arama kurtarma faaliyeti icra etti.

Doğu Akdeniz’de suların ısındığı, hareketliliğin yaşandığı bir süreçte Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan’da tatbikat yaptı. Tatbikat arama kurtarmaya katılan tüm unsurların selamlaması ile sona erdi.