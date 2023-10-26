Mavi Vatan'dan Dünyaya Mesaj! TSK'den Doğu Akdeniz'de KKTC ile Ortak Tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan’da nefes kesen bir tatbikata imza attı. ABD'nin, İsrail’in Filistin’e saldırıları sonrası savaş gemilerinin rotasını Doğu Akdeniz’den geçirdiği süreçte tatbikat, dosta güven düşmana korku verdi. Ortak tatbikatı, Ulusal Kanal ekibi yerinde takip etti.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatının 19’uncusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapıldı.

Tatbikatın ilk safhası karada oldu. Tatbikatın ikinci safhası ise denizde yapıldı. Tatbikata Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KKTC unsurları katıldı.

Tatbikatın deniz safhasını KKTC Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da takip etti.

TCSG Yaşam Gazimağusa Limanı'ndan hareket ederek Doğu Akdeniz açıklarında jenerik senaryo kapsamında arama kurtarma faaliyeti icra etti.

Doğu Akdeniz’de suların ısındığı, hareketliliğin yaşandığı bir süreçte Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan’da tatbikat yaptı. Tatbikat arama kurtarmaya katılan tüm unsurların selamlaması ile sona erdi.

MSB'den Gazze'de "İnsani Ateşkes" ÇağrısıMSB'den Gazze'de "İnsani Ateşkes" ÇağrısıDış Politika
# tatbikat # doğu akdeniz # KKTC # abd # türkiye
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'e Hamas Cevabı! Hakan Fidan'dan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'e Hamas Cevabı! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...