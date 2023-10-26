MSB'den Gazze'de "İnsani Ateşkes" Çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, “Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.

Mili Savunma Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini ifade etti. Tuğamiral Aktürk şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim’de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır’a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.

Son Haftada 33 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

- Böylelikle etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 715’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 58’e ulaşmıştır. Ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik dün akşam (25 Ekim) hava harekftı icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hfle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Sınır Güvenliği

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye’de Türkiye’nin hareket alanında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılıerı verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

- 26’sı son bir haftada olmak üzere bin 298 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7’si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3 bin 339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 413’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389’u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179 bin 677 olmuştur.

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193 bin adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirildiğini belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, “1 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4 bin 900 kilogram uyuşturucu, 194 bin 550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir” dedi.

Bölgesel Güvenlik İçin Temaslar Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasının yanı sıra birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü ifade eden Tuğamiral Zeki Aktürk, “Bakanımız, 19 Ekim’de İran Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında bir telefon görüşmesi yapmış, 24 Ekim’de kardeş Azerbaycan’a, 25 Ekim’de ise Sırbistan’a resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Azerbaycan ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı ve ‘Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı münasebetiyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı’nı takip eden sayın bakanımız, her iki ziyarette cumhurbaşkanları ve savunma bakanları başta olmak üzere kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirmiştir” dedi.

Tatbikatlar Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü hatırlatan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

- 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme-2023, 6-25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield, 9-20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği, 13-22 Ekim tarihleri arasında BREEZE-2023 tatbikatları icra edilmiştir. Ayrıca ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı’ ve ‘Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı’ münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs’ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’da başarıyla icra edilmiştir. 13-27 Ekim tarihleri arasında Ocean Sky-2023, Steadfast Noon, 16-27 Ekim tarihleri arasında Çok Uluslu Mayın Harbi, 23 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Marıner/MARE APERTO II tatbikatları icra edilmektedir. KKTC’de 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanmaktadır. 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında ise Katar’da Yırtıcı Şahin-5 tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Yine NATO güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından 20 ve 25 Ekim tarihlerinde Romanya hava sahasında görev icra edilmiş, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen ‘esnek caydırıcılık seçenekleri’ kapsamında da Romanya’da icra edilen ‘Yüksek Değerlikli Hava Unsurunun Korunması’ faaliyetine bugün katılım sağlanmaktadır. Diğer yandan, NATO artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO Neptune Strike faaliyetine iştirak edilecektir. İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ‘ITS Margottini’ tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti icra edilmiştir. Ayrıca 21-22 Ekim tarihlerinde Mersin’de icra edilen Avrupa Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası’nı birincilikle tamamlayan ve Türkiye Triatlon Kademe Şampiyonaları sonrası 2023 yılı Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.

Cumhuriyet’in 100. Yılı

Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusunu birçok etkinlikle kutlayacaklarını duyuran Tuğamiral Zeki Aktürk, şu ifadelere yer verdi: