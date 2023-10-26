İsrail Çocukları Öldürüyor! Birleşmiş Milletler'den Çarpıcı Açıklama

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Ayrıca İsrail zırhlıları Gazze'ye karadan sınırlı bir saldırı yaptı.

Birleşmiş Milletler, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu duyurdu.

Filistin Güçleri ise İsrail'in Tel Aviv, Hayfa, Aşdod ve Eilat şehirlerindeki hedefleri vurdu.

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 ayrı saldırı düzenlendi.

Geçen 3 gün içinde Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine SİHA'larla ve silahlarla çok sayıda saldırı düzenlendi.