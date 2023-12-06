Gündemde Asgari Ücret Var! Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında asgari ücret ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri var.

Gündemde Asgari Ücret Var! Bakanlar Kurulu Toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı. Toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve Asgari Ücret Gündemde

Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek. Ankara-Atina hattındaki son durum değerlendirilecek

Türkiye-Yunanistan İlişkileri de Görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Toplantılarıyla İlgili Yeni Karar! 2024'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Toplantılarıyla İlgili Yeni Karar! 2024'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?Ekonomi

Kaynak: TRT Haber

# bakanlar kurulu # Asgari ücret
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