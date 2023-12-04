TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Toplantılarıyla İlgili Yeni Karar! 2024'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Milyonların merakla beklediği asgari ücrette taraflar 11 Aralık'ta toplanacak. Ulusal Kanal'ın Türk-İş kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konfederasyon bu hafta komisyondaki işçilerle toplantı yapacak. Konfederasyonun bu yıl hiçbir rakam telaffuz etmeden süreci yürütme kararı aldığı öğrenildi.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler toplantılara çevrildi.
Doğrudan 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret için görüşmeler 11 Aralık'ta başlıyor. Masada işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor.
Ulusal Kanal'ın Türk-İş kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konfederasyon bu hafta komisyondaki işçilerle bir toplantı yapacak.
Heyete Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlık edecek. Ağar, işçilerle bir araya gelecek, toplantı öncesi istişare yapılacak.
Edinilen bilgilere göre, konfederasyon bu yıl toplantılar boyunca hiçbir rakam telaffuz etmeme kararı aldı.