TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Toplantılarıyla İlgili Yeni Karar! 2024'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler toplantılara çevrildi.

Doğrudan 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret için görüşmeler 11 Aralık'ta başlıyor. Masada işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor.

Ulusal Kanal'ın Türk-İş kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konfederasyon bu hafta komisyondaki işçilerle bir toplantı yapacak.

Heyete Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlık edecek. Ağar, işçilerle bir araya gelecek, toplantı öncesi istişare yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, konfederasyon bu yıl toplantılar boyunca hiçbir rakam telaffuz etmeme kararı aldı.