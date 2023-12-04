TÜRK-İŞ'ten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması! Asgari Ücret Teklifi Netleşti Mi?

2024'te geçerli olacak asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili TÜRK-İŞ'ten yeni bir açıklama daha yapıldı.

TÜRK-İŞ'in açıklamasında, dün bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği ve herhangi bir miktar belirtilmediği ifade edildi.

Ergün Atalay'ın ifadelerinin basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: