Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması! Son Verileri Değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK'in açıklamasına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3,28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.