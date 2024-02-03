Hafize Gaye Erkan istifa mı etti görevden mi alındı? Resmi Gazete'deki o ayrıntı

Çözüm için getirilen Erkan, ekonomiyi daha da çıkmaza soktu. 8 aylık başkanlık sürecinde faizi artıran Erkan, enflasyonu uçuşa geçirdi. İzlenen politikalar durgunluğu da beraberinde getirdi.

Göreve atanırken neoliberal politikalara devam mesajı verdi. 8 ay görevde kaldı. Ekonomi daha da çıkmaza girdi. "Affımı istedim" dedi. Görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni başkanın kendi tavsiyesi doğrultusunda atanacağını söyledi. Bir kaç saat için de Karahan yeni başkan oldu. Karahan'ın ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede Hafize Gaye Erkan için "görevden alınmıştır" ifadesi ise dikkat çekti.

Şimşek, Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yapan Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirtti. Aynı politikalara devam mesajı verdi. Ekonomistler ise politikaların değil isimlerin değiştiği görüşünde.

Ekonomik krizin çözümü ABD'den atanan Erkan 8 aylık başkanlık süresinde ise faizi yüzde 8 buçuktan yüzde 45'e çıkardı. Yüzde 38 olan enflasyon yüzde 65'lere yaklaştı. Yabancı yatırımcı gelecek denildi ancak ciddi bir yönelim olmadı. İzlenen politikalar durgunluğu da beraberinde getirdi. Üstelik Erkan, medyaya verdiği röportajlar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı ile arasında gerilim olduğu iddia edildi. Son olarak babası Erol Erkan hakkında çıkan haberler de dikkatleri Merkez Bankası'ndaki işeyişe çekti.

Goldman Sachs'ta 9 yıl görev yapan Erkan, 9 Haziran 2023'te Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştı.

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin düzelmesi için neoliberal politikaların terk edilmesi gerektiğini vurguluyor.