Hakan Fidan ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü! İşte Görüşmede Ele Alınan Konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

Hakan Fidan ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü! İşte Görüşmede Ele Alınan Konular
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Fidan ile Antony Blinken'ın görüşmesinde Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # abd # Antony Blinken
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