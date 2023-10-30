Brezilya'da Uçak Kazası! 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da ülkeyi yasa boğan bir uçak kazası meydana geldi. Rio Branco kentinden havalanan bir küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Yaşanan korkunç kazada uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaşamını yitirenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı ifade edildi.

Uçağın bağlı olduğu şirketten de kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kazadan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edilirken uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.