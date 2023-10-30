Brezilya'da Uçak Kazası! 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Amazon Ormanları'na uçak düştü. Kazada, uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'da Uçak Kazası! 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da ülkeyi yasa boğan bir uçak kazası meydana geldi. Rio Branco kentinden havalanan bir küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Yaşanan korkunç kazada uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaşamını yitirenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı ifade edildi.

Uçağın bağlı olduğu şirketten de kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kazadan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edilirken uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdüİsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi ÖldürdüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# brezilya # uçak kazası
Çok Okunanlar
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Öne Çıkanlar 100 YILLIK ÇINARIN GÖLGESİNDE FİLİZLENDİK, BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK - Adnan Türkkan 100 YILLIK ÇINARIN GÖLGESİNDE FİLİZLENDİK, BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK - Adnan Türkkan Edin Dzeko'dan 12 Yıl Sonra Bir İlk! Edin Dzeko'dan 12 Yıl Sonra Bir İlk!