İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında, Emir Abdullah Şorbaci (25), Navras İbrahim Bacavi (28), Viam el-Hanun (27) ve Musa Ceyarin (23) isimli Filistinlilerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'e iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla baskın düzenledi.

Kentteki İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

Hastanenin çevresindeki binaların çatısına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerinde yollara ve altyapıya zarar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

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# Batı Şeria # israil # gazze
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