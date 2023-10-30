Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi! TÜİK Ekim Ayı Verilerini Açıkladı
TÜİK, ekim ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, ekonomik güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 96,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Eylülde 95,4 olan ekonomik güven endeksi, ekim ayında, yüzde 1,2 artışla 96,5'e çıktı.
Geçen aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı