Hakan Fidan'dan Mısır ile normalleşme açıklaması!

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile normalleşme sürecine dair yeni açıklamalar yaptı. Bakan Hakan Fidan, "Akdeniz’in güvenliği konusunda da bizim Mısır ile ciddi bir işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Kahire'ye İHA sağlanması gündemde." dedi.

Suriye ile normalleşme adımları da Hakan Fidan'ın gündemindeydi. Bakan Hakan Fidan, Rus lider Vladimir Putin'in şubat ayında Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyarette gündemin Suriye ve terörle mücadele olacağını belirtti.

- Suriye’de Rus silahlı kuvvetleri ile bizim silahlı kuvvetlerimiz arasında çatışmasızlık mekanizması var. Bizim birinci önceliğimiz Fırat’ın doğusundan ve batısından PKK tehditinin bir an önce kaldırılması. Bu konuda Rusların da bir çizgiye gelmesi.

KYB'YE PKK UYARISI

Dışişleri Bakanı, Süleymaniye’deki Kürdistan Yurtseverler Birliği yönetimine terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması uyarısı yaptı. Bakan Fidan, "Süleymaniye‘dekilere her zaman söylüyoruz, terörle aranıza mesafe koyarsanız yaptırımlardan vazgeçebiliriz. Ama aynı şekilde devam ederseniz, biz de daha ileri adımlar atmak zorunda kalacağız." dedi.

ABD'YE "ATEŞLE OYNAMAYIN" UYARISI

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Fidan, Washington yönetiminin ateşle oynadığını belirtti.

- Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Hakan Fidan, Türkiye'yi tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisine sahip çıktı. İsveç'in NATO üyeliği konusundaki pazarlıklara değindi.