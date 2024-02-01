Hakimler ve Savcılar Kuruluna yeni üye seçildi! Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK üyesi oldu

Prof. Dr. Çetin Arslan, TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi. İki turda gerçekleştirilen oylamada aranan çoğunluğa ulaşılmadığı için HSK'nin yeni üyesi ad çekme suretiyle belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna yeni üye seçildi! Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK üyesi oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) boşalan bir üyelik için, TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan seçim yapılacağını duyurdu.

Bekir Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu.

HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 369 milletvekili katıldı. Seçimlerde Prof. Dr. Çetin Arslan 342, Prof. Dr. Bayram Keskin 22, Prof. Dr. Ender Ethem Atay 3 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi. Bozdağ, Arslan'ı tebrik ederek, "Hayırlı olsun diliyor, Başkanlık Divanı olarak görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakimler ve savcılar kurulu # HSK # Çetin Arslan
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