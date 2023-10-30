Hendeklerde Jeolojik Fay Hatları Deprem İzleri! Tüm Türkiye'yi Etkileyen Fay Hattı

Ege bölgesinde etken olan fay hatlarını keşfetmek için yapılan jeolojik çalışmalar hız kazandı. İzmir Aydın ve Manisa gibi şehirlerdeki fay hatları üzerinde yapılan 9 hendek kapsamında yeni sonuçlar şaşkınlık yarattı. Özellikle Söke'deki hendeklerden birinde jeolojik dönemlere ait fay hattına dair uzmanlardan açıklama geldi.

Jeolojik Hendeklerde Deprem İzleri!

Fay hattında 140'dan fazla örnek alındı. 2 büyük jeolojik deprem izlerine rastlanılan fay hatlarında alınan örnekler ilerleyen dönemlerde yaşanma olasılığı olan depremleri keşfetmeye çalışmak için yapıldı. Bununla beraber bu bölgelerde dayanıklı yerler tespit edilecek. Bina yapılarından şehir yerleşim yerlerine kadar bu hendeklerden elde edilen sonuçlar belirlenecek. Bu tarz jeolojik çalışmalar aynı zamanda tüm Türkiye'deki fay hatlarını ve bina düzenlemelerini etkileyecek.

Tüm Türkiye'yi Etkileyen Fay Hattı

Çalışmalara yerinde katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel, 100 kilometre yarıçapında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından haritalanan bütün diri fayları çalışıyor.

Altunel, diri fay hatlarına dair işte bu bilgileri aktardı: "Günümüzden 10 bin yıl önce oluşan genç çökerleri kesen faylar varsa bunları inceliyoruz. Fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız ve fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'dan fazla. Bu örnekleri yaş analizi için gönderdik. Yaş analizleri geldiğinde hangi fayın ne zaman, hangi büyüklükte deprem ürettiğine yönelik bilgimiz olacak."