Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede? Listede Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyada ilk kez 1964'te Japonya'da Tōkaidō Shinkansen adlı demir ağı yüksek hızlı trenle çalıştı. Asya kıtasının neredeyse tamamının ulaşımını kapsayan tren ulaşımında hızlı tren adeta hem ulaşımı hem de ticareti hızlandırdı. Özel olarak tasarlanan bu ray sistemlerinde standart hat açıklıklı (1435 mm)'dir. Rus İmparatorluğu döneminde kalan bu sistem tüm Asya kıtasında şuan üst düzey bir tren ağı var. Peki dünyadaki en yüksek hızlı tren hangisidir?

Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede?

Avrupa'da yer alan yüksek hızlı trenler ülkeler arası hizmet vermektedir. Ancak Asya kıtası ve Türkiye'deki hızlı trenler ise şehirler arası hizmet vermektedir. Japonya'da ise yüksek hızlı trenler adalar arası hizmet dahi sağlar.