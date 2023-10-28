Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede? Listede Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ulaşımı kolaylaştırmak için en eski ulaşım ağlarından biri olan trenlerde yüksek hıza ulaşıldı. Gelişen teknoloji sayesinde trenle günlerce süren yolculuk saatlere düştü. Peki dünyadaki en yüksek hızlı tren nerede? İşte sıralamada Türkiye

Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede? Listede Türkiye Kaçıncı Sırada?
Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede? Listede Türkiye Kaçıncı Sırada?
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Dünyada ilk kez 1964'te Japonya'da Tōkaidō Shinkansen adlı demir ağı yüksek hızlı trenle çalıştı. Asya kıtasının neredeyse tamamının ulaşımını kapsayan tren ulaşımında hızlı tren adeta hem ulaşımı hem de ticareti hızlandırdı. Özel olarak tasarlanan bu ray sistemlerinde standart hat açıklıklı (1435 mm)'dir. Rus İmparatorluğu döneminde kalan bu sistem tüm Asya kıtasında şuan üst düzey bir tren ağı var. Peki dünyadaki en yüksek hızlı tren hangisidir? 

Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede?

Avrupa'da yer alan yüksek hızlı trenler ülkeler arası hizmet vermektedir. Ancak Asya kıtası ve Türkiye'deki hızlı trenler ise şehirler arası hizmet vermektedir. Japonya'da ise yüksek hızlı trenler adalar arası hizmet dahi sağlar. 

Dünyanın en yüksek hızlı treni

1 ÇİN
2 JAPONYA
3 RUSYA
GÜNEY KORE
5 ALMANYA
6 ABD
7 BİRLEŞİK KRALLIK
8 NORVEÇ
9 FRANSA
10 İSVEÇ
11 İSVİÇRE
12 DANİMARKA
13 AVUSTURYA
14 ÖZBEKİSTAN
15 İTALYA
16 TÜRKİYE
17 FAS
Türkiye'nin İki Dev Şehri Tek Trenle Birleşiyor! Ankara İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2023!Türkiye'nin İki Dev Şehri Tek Trenle Birleşiyor! Ankara İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2023!Ekonomi
# yüksek hızlı tren # hızlı tren
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