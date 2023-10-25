Türkiye'nin İki Dev Şehri Tek Trenle Birleşiyor! Ankara İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2023!

Yüksek hızlı tren hatları şehirler arası ulaşımı oldukça kolay hale getirmekte ve yeni hatların açılışı devam etmekte. Ankara İstanbul hızlı tren hattı biletleri son zamdan ne kadar etkilendi? Yht biletleri kaç TL olacak? Sizler için yazdık!

ANKARA İSTANBUL HIZLI TREN FİYATLARI 2023! HATTIN YHT BİLETLERİ NE KADAR OLACAK!

Saatte 250 km'den fazla hıza ulaşabilen yüksek hızlı trenler, şehirler arası ulaşımı oldukça hızlı, kolay ve konforlu hale getirdiğinden günümüzde şehirler arası yolculuk yapacak pek çok kişinin ilk tercihi oluyor. Özel olarak inşa edilmiş raylarda ve yüksek standartlarda hizmet verdiğinden dolayı yüksek hızlı trenler yolcularına konforlu, güvenli ve pratik bir ulaşım seçeneği sunuyor.

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta olan yüksek hızlı trenler özellikle Çin, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Güney Kore, ABD ve Türkiye'de sıklıkla tercih edilen ulaşım araçlarının başında gelmektedir. Yüksek hızlı trenler, geleneksel trenlere göre çok daha hızlı olduklarından yolculuk süresini kayda değer ölçüde azaltmaktadır. Geleneksel trenlere göre daha konforlu koltuklar ve rahat bir ortama sahip olduğundan keyifli bir yolculuk deneyimi sunmaktadır. Özellikle gelecekte kullanımının daha da yaygınlaşması beklenen yüksek hızlı tren hatları Türkiye'de de sıklıkla kullanılmaktadır. Gün geçtikçe yeni hatların açılış planlaması yapılmakta ve inşaları üzerinde çalışılmaktadır. Açılışı sabırsızlıkla beklenen hatlardan biri de Ankara İstanbul hızlı tren hattıydı. Peki Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları 2023'te ne kadar oldu? Sizler için aşağıya yazdık!

ANKARA İSTANBUL HIZLI TREN HATTI AÇILIŞ TARİHİ

Türkiye'nin iki büyük şehrini birbirine bağlayan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2023 yılı Temmuz ayında hizmete açılmıştır. Hattın tamamı 655,490 kilometre uzunluğundadır ve Ankara'dan İstanbul'a kadar kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. Ankara-Eskişehir kısmı 13 Mart 2009'da, Eskişehir-Pendik kısmı 25 Temmuz 2014'te, Pendik-Halkalı kısmı ise 12 Mart 2019'da hizmete giren Ankara İstanbul hızlı tren hattının tamamının hizmete girmesi ile Ankara-İstanbul arası yolculuk süresi 3 saate indirilmiştir.

ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN FİYATLARI 2023

Ankara İstanbul hızlı tren hattı bilet fiyatları yht biletlerine gelen zamlarla sürekli olarak değişmekte. Eylül ayında yapılan %33 oranındaki son zamdan sonra Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı bilet fiyatları 323 TL'den 430 TL'ye yükselmiştir.