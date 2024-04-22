Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tanışma resepsiyonu düzenledi!

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, basın mensuplarının katılımıyla tanışma resepsiyonu gerçekleştirdi.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tanışma resepsiyonu düzenledi!
Editör: Metehan Gül

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, basın mensuplarının katılımıyla tanışma resepsiyonu gerçekleştirdi.

Çeşitli medya kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı resepsiyonda Hint mutfağından lezzetler servis edildi.

Resepsiyonun açılışında konuşan Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Türkiye ile Hindistan arasında karşılıklı yatırımların giderek arttığına dikkati çekerek, "Bajaj ve TVS'in ardından Royal Enfield markamızı da çok yakın zamanda Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Vinito, Hindistan'da Türk kahvesinin çok popüler olduğunun altını çizdi ve "Hindistan'ın, Türkiye'nin en büyük üçüncü kahve ithalatçısı konumunda olduğu" bilgisini paylaştı.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan Genel Seçimlerin 1 Haziran'a kadar süreceğini ifade eden Vinito, seçimleri yerinde takip etmek isteyen basın mensuplarının vize işlemlerinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını da açıkladı.

Mijito Vinito, Konsolosluk olarak Hint kültürünü tanıtmak için ilerleyen zamanlarda daha farklı etkinlikler düzenleyecekleri bilgisini de paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hindistan
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