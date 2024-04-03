İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 kişinin öldüğü yangının çıkış görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış görüntülerine yer verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.