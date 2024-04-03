Yüksek Seçim Kurulundan Van kararı! Mazbata DEM Parti'ye verilecek

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 55,48 ile DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmıştı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Gelişmelerin ardından Van'da DEM Parti'nin kışkırtmasıyla sokak olayları çıkmış ve yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etmişti.

YSK MAZBATANIN DEM PARTİ'YE VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. Yüksek Seçim Kurulu, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.