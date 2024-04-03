Fenerbahçe Süper Kupa kararını açıkladı

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçıyla ilgili aldığı kararı duyurdu.

Fenerbahçe Süper Kupa kararını açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den, Süper Kupa maçıyla ilgili kulübün aldığı karar hakkında açıklama geldi. Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, "Dün oy birliğiyle kabul edilen dört maddemiz vardı. Bunların bazı koşulları vardı. Bu dört kararın detaylarını yönetim kurulunda konuştuk. Kendi yol haritamızı çıkardık. Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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# fenerbahçe # Turkcell Süper Kupa # son dakika # Galatasaray
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