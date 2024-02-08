İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’Kahramanlar-49’ operasyonları açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Kahramanlar-49’ operasyonları ile ilgili açıklamaa yayınladı. Açıklamada 149 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Kahramanlar-49’ operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı" dedi. Açıklama şu şekilde;
"33 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-49” operasyonlarında 149 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.
3️⃣3️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-49” operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/eTS4sN6nch