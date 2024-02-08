İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’Kahramanlar-49’ operasyonları açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Kahramanlar-49’ operasyonları ile ilgili açıklamaa yayınladı. Açıklamada 149 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’Kahramanlar-49’ operasyonları açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Kahramanlar-49’ operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı" dedi. Açıklama şu şekilde;

"33 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-49” operasyonlarında 149 şüpheli yakalandı. 

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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