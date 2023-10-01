İçişleri Bakanlığı: "Teröristlerden birinin PKK'lı olduğu belirlendi"

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olay üzerine İçişleri Bakanlığı basın açıklaması yayımladı.

İçişleri Bakanlığı: "Teröristlerden birinin PKK'lı olduğu belirlendi"
Son Güncelleme:

Ankara'da Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı basın açıklaması yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

- 01.10.2023 tarihinde saat 09.26’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.

 Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:

Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.

Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:

·           (9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,

·           (3) adet el bombası

·           (1) adet roketatar

·           (1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca

·           (1) adet Blow marka tabanca

·           (1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,

·           (1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.

Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.10.2023 – Saat 22.00

Perinçek'ten Ankara'daki Terör Saldırısı Hakkında Açıklama: "ABD Patlamanın Sorumlusudur, Arkasındaki Kuvvettir"Perinçek'ten Ankara'daki Terör Saldırısı Hakkında Açıklama: "ABD Patlamanın Sorumlusudur, Arkasındaki Kuvvettir"Gündem
# ankara # içişleri bakanlığı # saldırı # patlama
Çok Okunanlar
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
İşte Ekim Ayı Halka Arz Takvimi
İşte Ekim Ayı Halka Arz Takvimi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
Öne Çıkanlar Mustafa Sarıgül: Açıldığı Gün Böyle Bir Saldırı Yapan Tek Bir... Mustafa Sarıgül: Açıldığı Gün Böyle Bir Saldırı Yapan Tek Bir... Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı