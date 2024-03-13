İmamoğlu para sayma görüntüleriyle ilgili gazeteciyle tartıştı: Eksik bir işlem olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, para sayma görüntülerini soran gazeteciye sert çıktı. İmamoğlu'nun sinirlerine hakim olamaması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camii ve meydan törenle açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente her gün yeni bir eser, hizmet ve proje kazandırdıklarını söyledi.

İmamoğlu, Bayrampaşa Günışığı Konutları'nın hak sahiplerine tapularını takdim etti, ardından camide cemaatle öğle namazı kıldı.

'SENİ RAHATSIZ EDEN NE?'

İmamoğlu'nun ayrıldığı sırada bir gazeteci, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerini sordu. İmamoğlu, "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne?" yanıtını verdi.

Gazetecinin, "Kamuoyunun merak ettiği bir konu, beni rahatsız eden bir durum yok. Danışmanınızın ve şirketinizin genel müdürünün parayla yakalanması bir gazeteci olarak beni rahatsız etti." demesi üzerine İmamoğlu, "Partimizin işi var orada; partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır" cevabını verdi.

'EKSİK BİR İŞLEM OLABİLİR'

Bunun üzerine gazetecinin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." sözleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir" diye konuştu.

"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini" söyleyen gazeteciye İmamoğlu, "Avukat mısın? Yargıç mısın?" diye sordu.