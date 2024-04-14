İsrail, halkına "sığınaklara" çağrısı yaptı!

İsrail ordusu, İran'dan başlatılan insansız hava saldırısı (İHA) sonrası ülkenin bazı bölgelerindeki halka sığınaklara yakın yerlerde kalma çağrısı yaptı.

İsrail, halkına "sığınaklara" çağrısı yaptı!
Editör: Yağmur Biçen

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın İHA'larla saldırı başlatmasının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri ve güneydeki Eylat kenti başta olmak üzere bazı bölgelerde yaşayan halktan sığınaklara yakın bölgelerde kalmasının istendiği bildirildi.

Sirenlerin çalması halinde halka sığınaklarda en az 10 dakika durma uyarısı yapıldı.

GKRY'deki İngiliz üslerinden savaş uçaklarının kalktığı iddia edildi!GKRY'deki İngiliz üslerinden savaş uçaklarının kalktığı iddia edildi!Gündem
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # iran
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
Öne Çıkanlar SON DAKİKA! İran İsrail'i vurdu! | ULUSAL HABER CANLI SON DAKİKA! İran İsrail'i vurdu! | ULUSAL HABER CANLI Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını!