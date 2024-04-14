İsrail, halkına "sığınaklara" çağrısı yaptı!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın İHA'larla saldırı başlatmasının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri ve güneydeki Eylat kenti başta olmak üzere bazı bölgelerde yaşayan halktan sığınaklara yakın bölgelerde kalmasının istendiği bildirildi.

Sirenlerin çalması halinde halka sığınaklarda en az 10 dakika durma uyarısı yapıldı.