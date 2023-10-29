İsrail'in Bombardımanında 34 Gazeteci Öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda bölgede görevli çok sayıda gazeteci de hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı 34 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyururken gazetecilerin isimlerini de yayımladı.

İsrail'in Bombardımanında 34 Gazeteci Öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bölgede çok sayıda sivil, çocuk ve kadın hayatını kaybederken bu vahşeti dünya kamuoyuna aktaran görevli gazetecilerden de çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda 34 Gazeteci Öldürüldü!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Gazze'de öldürülen gazetecilerin isimleri yayımlandı.

Açıklamaya göre, saldırılarda şu ana kadar, 3’ü kadın 34 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, İsrail saldırılarında çok sayıda gazeteci de yakınlarını kaybetti.

İsrail’in 26 Ekim’de Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında, Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Vail ed-Dahduh, eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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