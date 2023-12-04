İstanbul'da Hissedilen Deprem Sonrası Son Durum! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Bursa ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. Yetkililer deprem sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Olumsuz Durum Bildirilmediğini Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "10.42’de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki Sahada Çalışmaların Başladığını Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahada çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki "Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun." dedi.

İletişim Etkilenmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, depremde genel iletişimi etkileyecek olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Sayan şöyle konuştu:

- Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli.

AFAD Açıklama Yaptı

AFAD yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.