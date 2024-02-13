İstanbul'da PKK'ya darbe! 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli, operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'ya darbe! 7 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Son olarak megakent İstanbul'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 2 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de PKK operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındıİzmir'de PKK operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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